



В шорт-лист "Оскара" вошел фильм "20 дней в Мариуполе" – трейлер

В шорт-лист 96-й церемонии вручения премии "Оскар" вошел украинский фильм "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова.



На сайте Американской киноакадемии отмечается, что фильм может представить Украину сразу в двух номинациях: "Лучший документальный фильм" и "Лучший международный фильм".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Документальная лента рассказывает историю осады Мариуполя в 2022 году. Когда начинается полномасштабное российское вторжение, единственная команда журналистов, оказавшаяся в ловушке в осажденном Мариуполе, пытается продолжить свою работу, документируя трагедии войны, включая гибель детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.



