



В Disney одобрили “странный” сценарий “Пиратов Карибского моря-6”

Студия Disney одобрила необычный сценарий шестой части фильма “Пираты Карибского моря”. Об этом продюсер Крэйг Мэйзин рассказал в интервью LA Times.



По словам продюсера, команда представила проект студии Disney. Он думал, что идею не купят, поскольку это было “чересчур странно”, но они согласились!”



Затем сценарист Тед Эллиот написал “фантастический сценарий”, рассказал продюсер. Но в Голливуде началась забастовка, и все “замерли в ожидании”.



Сам Мэйзин выступит в роли одного из сценаристов шестой части знаменитой франшизы.



Ранее продюсер Джерри Брукхаймер анонсировал работу над двумя спин-оффами “Пиратов Карибского моря”. Предполагалось, что Марго Робби сыграет главную роль в одном из них. В другом должен появиться “более молодой” актерский состав.