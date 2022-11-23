



Украинцы в ярости: Netflix назвал Ярослава Мудрого "царем России"

Стриминговый сервис Netflix привел в ярость украинцев своей презентацией героев нового сериала "Викинги: Вальгалла".



В Twitter-аккаунте, посвященном сериалу, был опубликован пост об одном из героев - князе Ярославе Мудром. Однако, создатели сериала или авторы аккаунта оконфузились, назвав его правителем "Северной России", а не Древней Руси, как это было на самом деле.





Украинские пользователи "пришли" в комментарии и даже пытались учить Netflix истории.



В итоге, пост был исправлен.



