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Украинцы в ярости: Netflix назвал Ярослава Мудрого "царем России"
23.11.2022 07:08 Ольга Белозерова

Украинцы в ярости: Netflix назвал Ярослава Мудрого "царем России"

Стриминговый сервис Netflix привел в ярость украинцев своей презентацией героев нового сериала "Викинги: Вальгалла".

В Twitter-аккаунте, посвященном сериалу, был опубликован пост об одном из героев - князе Ярославе Мудром. Однако, создатели сериала или авторы аккаунта оконфузились, назвав его правителем "Северной России", а не Древней Руси, как это было на самом деле.


Украинские пользователи "пришли" в комментарии и даже пытались учить Netflix истории.

В итоге, пост был исправлен. 

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