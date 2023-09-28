



Умер Майкл Гэмбон, сыгравший Дамблдора в "Гарри Поттере"

В британской больнице на 83-м году жизни скончался знаменитый актер, сэр Майкл Гэмбон, запомнившийся миллионам поклонников по всему миру ролью профессора Дамблдора в саге о "Гарри Поттере".



По данным газеты The Guardian, он умер в окружении семьи.



"Майкл мирно скончался в больнице после приступа пневмонии, рядом со своей женой Энн и сыном Фергюсом, которые стояли у его постели. Майклу было 82 года. Мы опустошены, сообщая о потере сэра Майкла Гэмбона. Мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это болезненное время и благодарим вас за ваши сообщения поддержки и любви", - распространено заявление его семьи.



Майкл Гэмбон родился в Ирландии 19 октября 1940 года. В 15 лет он бросил школу. Актерскую карьеру он начал на сцене Королевского национального театра. Самая большая популярность пришла к Гэмбону, когда он снялся в роли Альбуса Дамблдора, начиная с третьего фильма, после смерти своего предшественника.







Также он играл в фильмах "Сонная лощина", "Госфорд-парк", в сериалах "Мегрэ", "Эмма" и "Доктор Кто". Более того, он сыграл незабываемую роль в адаптации BBC "Случайная вакансия" Джоан Роулинг в 2015 году. Актер четырежды был награжден премией BAFTA в номинации лучший актер. Также он был номинирован на "Эмми" и "Золотой глобус".