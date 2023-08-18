



Толкалина похудела и “состарилась” для съемок в финальном сезоне “Контейнера”



Сериал “Контейнер” сразу после премьеры стал настоящей сенсацией. В фильме снялись Оксана Акиньшина и Филипп Янковский. А в третьем сезоне к ним присоединилась и Любовь Толкалина. Фильм о суррогатном материнстве, которое является неоднозначной и резонансной темой, стал настоящим прорывом.



История про сурмаму Сашу (Оксана Акиньшина), которая переезжает в дом своих заказчиков и оказывается в чужом для себя мире, понравилась миллионам зрителей. Жизнь в особняке чиновника Вадима (Филипп Янковский) и его жены только на первый взгляд кажется сказкой, потому что Саша для них – “контейнер”. И история превратилась в пытку для каждого героя.



В третьем сезоне сюжет закрутится вокруг Вадима, который лишит Сашу возможности видеться с ребенком. Ради малыша героиня снова возвращается в ненавистный дом. В финальном сезоне будут сниматься Анастасия Имамова, Ангелина Пахомова, Игорь Бочкин и Любовь Толкалина. Актриса в личных соцсетях регулярно демонстрирует невероятную свежесть и молодость. Но для некоторых сцен сериала ее специально состарили – актрисе пришлось похудеть, а также обратиться к гримерам, чтобы прорисовать морщины.



Третья часть сериала станет финальной. При этом режиссер Алексей Ляпичев признается – если зрительский интерес будет столь же высоким, то можно подумать о продолжении “Контейнера”.