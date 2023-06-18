



Студия Disney выпустила подборку неудачных дублей со съемок "Звездных войн"

В обнародованном видео генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону (Оскар Айзек). Сцену переснимали не менее 28 раз – столько ударов с одного ракурса показано в ролике. С другого ракурса камера зафиксировала еще 13 пощечин. Об этом пишет журнал People.



“Несмотря на то, что видео не включено в Blu-ray и DVD, в релизе есть функция изъятых сцен и комментариев от режиссера Риан Джонсон”, – отмечает издание.





К концу прошлого года кассовые сборы "Последних джедаев" преодолели отметку в миллиард долларов.