Новости » Кино
Звездные войны Последние джедаи
18.06.2023 23:34 Евгения Маркова

Студия Disney выпустила подборку неудачных дублей со съемок "Звездных войн"

В обнародованном видео генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону (Оскар Айзек). Сцену переснимали не менее 28 раз – столько ударов с одного ракурса показано в ролике. С другого ракурса камера зафиксировала еще 13 пощечин. Об этом пишет журнал People.

“Несмотря на то, что видео не включено в Blu-ray и DVD, в релизе есть функция изъятых сцен и комментариев от режиссера Риан Джонсон”, – отмечает издание.


К концу прошлого года кассовые сборы "Последних джедаев" преодолели отметку в миллиард долларов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы