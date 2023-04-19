



Сага "Сумерки" станет сериалом

Сага "Сумерки" получит телевизионную адаптацию, став сериалом. Серийная версия книг Стефани Майер находится в ранней разработке в Lionsgate Television, сообщает The Hollywood Reporter.



Шинейд Дейли будет писать сценарий "Сумерек". Источники сообщают, что Дейли работает с Lionsgate TV, чтобы определить, какой конкретно будет версия "Сумерек", и будут ли они ремейком книг Мейер или другим ответвлением.



Сериал "Сумерки" находится в начальной стадии и еще не имеет платформы. Стефани Мейер, как ожидается, примет участие в телеадаптации. Кто сыграет в новой адаптации книг – пока неизвестно.

