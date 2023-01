Netflix официально объявил о продлении популярного сериала "Уэнсдэй" на второй сезон.



Компания опубликовала тизер будущего сезона в Twitter.



Дата выхода второго сезона сериала "Уэнсдэй" пока держится в секрете.





Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW