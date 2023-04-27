



Netflix показал тизер шестого сезона топового сериала "Черное зеркало"

В июне на стриминговой платформе Netflix выйдет шестой сезон сериала "Черное зеркало". На YouТube-канале сервиса появился официальный тизер.

В нем сыграют Аарон Пол, Анджана Васан, Энни Мерфи, Дэниел Портман и Сальма Хайек, пишет Variety.



Этот сезон станет первым, который создала новая продюсерская компания Чарли Брукера и Джонса Broke & Bones. На фан-сайте Netflix Брукер намекнул, что шестой сезон снят по-новому и будет "самым непредсказуемым".



Первый сезон "Черного зеркала" вышел в 2011 году. Лейтмотив сериала – влияние информационных технологий на человеческие отношения. До сих пор каждая из серий не была связана с предыдущими ни сюжетом, ни актерами, ни временем, ни местом повествования.