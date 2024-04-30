



Суд Гааги не будет выносить меры против Германии за продажу оружия Израилю

Международный суд постановил не вводить временные меры против Германии за продажу оружия Израилю, как того требует Никарагуа на фоне продолжающейся войны Израиля против ХАМАСа в Газе.



Однако суд постановил, что он не будет исключать дело из своего списка, заявив, что он мог бы сделать это только в том случае, если бы имело место явное отсутствие юрисдикции, чего, по его словам, нет в заявлении Никарагуа.



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В феврале Никарагуа подала иск в Международный суд против Германии, обвинив Берлин в нарушении Конвенции о геноциде, продаже оружия Израилю и приостановке финансирования палестинского гуманитарного агентства UNRWA из-за опасений его участия в террористической деятельности против Израиля.



"На основании фактической информации и юридических аргументов, представленных сторонами, суд приходит к выводу, что в настоящее время обстоятельства не таковы, чтобы требовать осуществления своих полномочий в соответствии со статьей 41 статута для указания временных мер", - заявил председатель суда Международного Суда Наваф Салам.



Салам, однако, говорит, что суд по-прежнему "глубоко обеспокоен катастрофическими условиями жизни палестинцев в Газе, особенно ввиду длительного и повсеместного лишения еды и других предметов первой необходимости, которым они подвергаются".

