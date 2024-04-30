



Трамп заявил о плохом опыте общения с Нетаниягу и пообещал защитить Израиль

В обширном интервью журналу Time бывший президент США и нынешний кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп высказал резкие слова в адрес премьер-министра Биньямина Нетаниягу и военного руководства Израиля, но пообещал "защитить Израиль", если он будет переизбран в ноябре.



7 октября "произошло во время его правления", говорит Трамп, добавляя, что Нетаниягу справедливо критикуют за неспособность предотвратить нападение ХАМАСа.



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"У них самое современное оборудование", — говорит Трамп об Израиле. "У них было… было все, чтобы остановить это. И

многие люди знали об этом, вы знаете, тысячи и тысячи людей знали об этом ".



Трамп также говорит, что у него был "плохой опыт" с Нетаниягу, обвиняя его в отказе от участия в операции США по убийству лидера Корпуса стражей исламской революции Кассама Сулеймани в январе 2020 года.



"Внезапно нам сказали, что Израиль этого не делает. И я был этому не рад. Это было то, чего я никогда не забывал".



Отвечая на вопрос о министре военного кабинета и предполагаемом сопернике Нетаниягу, Трамп назвал его "хорошим", но не сказал, что предпочел бы работать с ним, а не с Нетаниягу.



"Я не говорил с ним об этом. Но у вас есть несколько очень хороших людей, которых я знаю в Израиле, которые могли бы хорошо выполнить свою работу", — говорит он.



7 октября не произошло бы, если бы он был у власти, утверждает Трамп. "Этого бы никогда не произошло", — настаивает он. "Этого бы никогда не произошло. У вас бы этого не было — у ХАМАСа не было бы денег!.



"У нас не было террора… и мы на 100% избавились от ИГИЛ. Теперь они начинают возвращаться".



Обращаясь к заложникам, Трамп, не предлагая никаких доказательств, предполагает, что "заложников осталось очень мало".



"Я не верю, что эти люди способны или даже хотят заботиться о людях в ходе переговоров", — говорит он, не поясняя, имеет ли он в виду переговорщиков из Израиля или из ХАМАСа.



"Я думаю, что заложников будет гораздо меньше, чем думают люди, и это очень печально".



Трамп также говорит, что Израиль "очень плохо" справляется со связями с общественностью.



"Я не думаю, что Фонд обороны Израиля (оригинал) или любая другая группа должны каждую ночь рассылать фотографии рушащихся и подвергающихся бомбардировкам зданий с возможными людьми в этих зданиях каждую ночь, что они и делают", — говорит 77-летний Трамп.



Трамп говорит, что решение о создании двух государств теперь "гораздо труднее достичь" и что эту идею поддерживает меньше людей.



Он также ссылается на то, как получает образование палестинская молодежь: "Дети растут, и их учат ненавидеть евреев на таком уровне, который никто не считал возможным".



Трамп говорит, что израильская общественность поддерживает его подавляющим большинством.



"Ни один президент не сделал того, что я сделал для Израиля", — утверждает Трамп. "И это интересно. Народ Израиля это ценит. У меня около 98% показатели одобрения в Израиле".



"Я был очень лоялен Израилю, более лоялен, чем любой другой президент", — хвастается 45-й президент США. "Я сделал для Израиля больше, чем любой другой президент. Да, я защищу Израиль".

