



Нетаниягу: ордера от МУС будут искажением правосудия и пятном на человечности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвиняет Международный уголовный суд в Гааге в попытке помешать Израилю защитить себя от терроризма на фоне сообщений о том, что суд ООН может выдать ордера на арест некоторых высокопоставленных чиновников Израиля.



"Восемьдесят лет спустя после Холокоста международные организации, которые были созданы для предотвращения нового Холокоста, рассматривают вопрос о том, чтобы лишить еврейское государство права защищать себя от тех, кто пришел совершить геноцид против нас, и до сих пор активно работают над этим", — заявил премьер-министр. Об этом министр заявил в видеообращении. "Какой абсурд, какое искажение справедливости и истории".



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Если суд выдаст ордер на арест за военные преступления, это будет "скандал исторического масштаба", добавляет он, называя такой шаг "несмываемым пятном на всем человечестве" и "беспрецедентным антисемитским преступлением на почве ненависти".



Обвинив МУС в намеренной попытке парализовать политическое и военное руководство Израиля, Нетаниягу клянется, что "никакое решение, ни в Гааге, ни где-либо еще, не повредит нашей решимости достичь всех целей войны", включая возвращение заложников домой. Израиль, отстранив ХАМАС от власти и обеспечив отсутствие угроз в Газе, а также стабилизирует северные границы Израиля.



Он заканчивает свое заявление призывом к мировым лидерам выступить против плана выдачи ордеров на арест, предупреждая, что такой шаг нанесет ущерб не только праву Израиля на самооборону, но и праву "всех демократий в мире".



Члены Конгресса США от обеих партий, как сообщается, предупредили МУС, что Вашингтон примет ответные меры, если будут выданы какие-либо ордера на арест, и, как сообщается, другие союзные страны также выразили свое несогласие с таким шагом.

