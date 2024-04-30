



Через крупнейшую криптобиржу мира отмыли сотни миллионов для ХАМАСа и Аль-Каиды

Чанпенг Чжао, основатель крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, во вторник, 30 апреля должен получить приговор в зале суда Сиэтла. Американские прокуроры просят судью назначить ему трехлетний тюремный срок за то, что он допустил масштабное отмывание денег на своей платформе.



Чжао признал свою вину и покинул пост генерального директора Binance в ноябре, после того, как компания согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать связанные с этим обвинения. Американские чиновники заявили, что Чжао намеренно закрывал глаза на то, что незаконные субъекты проводили операции, которые поддерживали сексуальное насилие над детьми, незаконную торговлю наркотиками и терроризм.



"Он принял деловое решение, что нарушение законов США - лучший способ привлечь пользователей, создать свою компанию и набить карманы", - говорится в меморандуме министерства юстиции, представленном на прошлой неделе.



Адвокаты Чжао настаивают на том, что он вообще не должен получить тюремный срок, ссылаясь на его готовность приехать из Объединенных Арабских Эмиратов, где он и его семья живут, в США, чтобы признать себя виновным, несмотря на отсутствие у ОАЭ договора об экстрадиции с США. По их словам, никто еще не был приговорен к тюремному заключению за подобные нарушения закона о банковской тайне.



"Я хочу взять на себя ответственность и закрыть эту главу в моей жизни", - сказал Чжао, когда признал себя виновным по одному пункту обвинения в неспособности предотвратить отмывание денег. "Я хочу вернуться. Иначе меня бы здесь сегодня не было".



Но прокуроры утверждают, что никто и никогда не нарушал закон о банковской тайне в такой степени, как Чжао. Трехлетний тюремный срок, которого они добиваются, вдвое превышает установленный за это преступление предел. Binance разрешила более 1,5 миллиона сделок с виртуальной валютой на общую сумму около 900 миллионов долларов, которые нарушили санкции США, в том числе те, которые касались палестинской террористической группировки Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам», "Аль-Каиды" и Ирана.