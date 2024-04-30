



Герцог: действия МУС против Израиля нанесут ущерб борьбе с терроризмом

На фоне растущей обеспокоенности среди руководства Израиля тем, что Международный уголовный суд в Гааге может вскоре выдать ордера на арест премьер-министра Нетаниягу и других высокопоставленных чиновников, президент Ицхак Герцог осуждает любые потенциальные попытки "злоупотребить международными правовыми институтами (включая МУС), чтобы отрицать Израиля его основные права".



"Как я неоднократно повторял в последние месяцы лидерам всего мира: Израиль имеет полное право и обязанность освободить наших заложников и защитить наших граждан", — пишет президент на X.



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"Государство Израиль, наши вооруженные силы и силы безопасности неустанно работают для достижения этих целей, действуя полностью в соответствии с международным правом", — продолжает он. "Я категорически возражаю против любых попыток злоупотребить международными правовыми институтами, включая Международный уголовный суд, чтобы лишить государство Израиль его основных прав. У нас есть независимая и надежная судебная система, которая знает, как проводить расследования в случае необходимости".

