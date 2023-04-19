



Netflix меняет правила. Первыми пострадают зрители из США

Netflix намерен ужесточить свою борьбу против совместного использования аккаунтов на территории США. Об этом сообщила сама компания.



"В первом квартале мы запустили платный общий доступ к аккаунтам в четырех странах и довольны результатами, – написала компания в своем письме акционерам за первый квартал. – Во втором квартале мы планируем широкое развертывание, в том числе в США".



С февраля Netflix предлагает платный общий доступ к аккаунтам в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании. Эта функция позволяет владельцам основных аккаунтов ежемесячно вносить дополнительную плату за общий доступ к сервису Netflix для двух других лиц. Как основной владелец аккаунта, вы можете смотреть фильмы на телефоне и входить в сервис на устройстве вне дома – например на смарт-телевизоре в отеле. Netflix также позволяет вторым пользователям превращать свои профили в новые аккаунты.



"Учетная запись Netflix предназначена для совместного использования в одном доме (люди, живущие в одном месте с владельцем учетной записи), – говорится на странице поддержки компании. – Людям, не являющимся членами вашего домохозяйства, нужно будет зарегистрировать собственную учетную запись, чтобы смотреть "Netflix".