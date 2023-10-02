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Netflix, Disney и другие: Крупные стриминги объединились в альянс
02.10.2023 15:51 Наталья Богинская

Netflix, Disney и другие: Крупные стриминги объединились в альянс

Самые большие стриминги создали новую коалицию Streaming Innovation Alliance (SIA), чтобы с ее помощью решать проблемы государственного регулирования, связанные с потоковой трансляцией.

Помимо Netflix и Disney, в состав альянса вошли компании Paramount Plus, Warner Bros. Discovery Max, Peacock, TelevisaUnivision и некоторые небольшие стриминги, такие, как For Us By Us Network, Vault и AfroLandTV.

Apple, Amazon, Roku и Tubi пока не входят в эту группу.

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