Netflix, Disney и другие: Крупные стриминги объединились в альянс

Самые большие стриминги создали новую коалицию Streaming Innovation Alliance (SIA), чтобы с ее помощью решать проблемы государственного регулирования, связанные с потоковой трансляцией.



Помимо Netflix и Disney, в состав альянса вошли компании Paramount Plus, Warner Bros. Discovery Max, Peacock, TelevisaUnivision и некоторые небольшие стриминги, такие, как For Us By Us Network, Vault и AfroLandTV.



Apple, Amazon, Roku и Tubi пока не входят в эту группу.