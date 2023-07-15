



Кэмерон ответил на слухи по поводу сериала о крушении батискафа "Титан"

Создатель фильма "Титаник", американский кинорежиссер Джеймс Кэмерон прокомментировал слухи о том, что участвует в переговорах по поводу съемок драматического сериала о недавно затонувшем в Атлантическом океане батискафе "Титан".



Соответствующе заявление он опубликовал в Twitter на фоне ажиотажа вокруг новости.



Режиссер не смог промолчать по поводу слухов о том, что к нему обратилось руководство одного из популярных стриминговых сервисов.



"Обычно я не реагирую на оскорбительные слухи в медиа, но сейчас просто должен это сделать. Я не участвую в переговорах и никогда не буду", - отрезал Кэмерон.