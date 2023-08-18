



Иранскому режиссеру дали полгода тюрьмы за показ фильма в Каннах

Исламский революционный суд Тегерана приговорил режиссера Саида Рустаи к шести месяцам заключения за показ фильма “Братья Лейлы” на Каннском фестивале. Об этом сообщает “Радио Свобода”.



Аналогичное решение суд принял в отношении продюсера картины Джавада Норузбеги. Обоих деятелей кино обвинили в “содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов”.



Сообщается, что одну двадцатую срока, или около девяти дней, они проведут в тюрьме. Отбывание остальной части срока “будет приостановлено на пять лет”, в течение которых им будет запрещено заниматься “деятельностью, связанной с совершенным преступлением”, а также общаться с людьми из в киноиндустрии.



Картина “Братья Лейлы” была удостоен приза Международной федерации кинопрессы в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля, проходившего в мае 2022 года. С момента ее выхода в прошлом году она запрещена в Иране.