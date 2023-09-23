



Ходить нормально уже не могу: Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры

Английский актер Майкл Кейн, известный по ролям в фильмах “Интерстеллар” и “Темный рыцарь”, объявил о выходе на пенсию.



Актеру в этом году исполнилось 90 лет.



“Ходить нормально я уже не могу. Так что на пенсии, в своем роде”, – сказал Кейн изданию The Telegraph.



В 2023 году в прокат выйдет один из последних фильмов с участием Кейна – комедия “Великий беглец”. В ней пойдет рассказ о ветеране Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых ради памяти о боевых товарищах.



За свою карьеру Майкл Кейн получил множество профессиональных наград, в том числе два “Оскара” за роли в фильмах “Ханна и ее сестры” и “Правила виноделов”.

