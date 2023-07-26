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Фильм “Барби” установил рекорд студии Warner Bros. по сборам
26.07.2023 19:33 Наталья Богинская

Фильм “Барби” установил рекорд студии Warner Bros. по сборам

Фильм “Барби” Греты Гервиг поставил рекорд сборов студии Warner Bros. в понедельник, 24 июля. Комедия собрала за день более 32 млн долларов.

Общие мировые сборы “Барби” на сегодняшний день составляют более 414 млн долларов. По прогнозам киноэкспертов, сборы фильма могут перевалить за отметку в миллиард долларов. 

В фильме рассказана история популярной куклы Барби в ее игрушечном мире. Главные роли в “Барби” играют Марго Робби, Райан Гослинг, Америка Феррера, Ариана Гринблатт, Кейт Маккиннон и другие актеры.

Прежний рекорд принадлежал “Темному рыцарю” Кристофера Нолана. 

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