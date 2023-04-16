



Актера Джейми Фокса забрала скорая со съемочной площадки

55-летний актер Джейми Фокс, звезда фильмов "Джанго освобожденный", "Штурм Белого дома" и обладатель премии "Оскар" за байопик "Рэй", попал в больницу. Его забрала скорая прямо со съемочной площадки.



Джейми Фокс сейчас находится в Атланте, где снимается в новом фильме "Снова по делу" вместе с Кэмерон Диас. Его семья, как сообщается, вылетела к нему, а его дочь Коринн опубликовала короткое заявление, в котором попросила молиться о ее отце.



Позже представитель актера сообщил, что актер уже чувствует себя лучше, но не сообщил, что именно произошло.



Со съемочной площадки сообщили СМИ, что дело гораздо более серьезное, чем сообщают родные актера, но снова не рассказали никаких подробностей. Когда Джейми Фокс вернется к съемкам – неизвестно.

