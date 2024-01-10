



Значительная часть россиян молится на Путина и хочет войны в Украине

Ни смерти близких, ни ухудшение уровня и условий жизни не уменьшают любовь россиян к своему вождю – значительная их часть продолжают молиться на президента РФ Владимира Путина, желая продолжения войны в Украине.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным центром исследования общественного мнения Чикагского университета в Российской Федерации и временно оккупированном РФ Крыму. Были опрошены 1046 взрослых россиян, используя данные российских операторов мобильной связи.



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Опрос показал, что 67% участников одобряют внешнюю политику Путина, 58% одобряют внутреннюю политику, а 66% планируют проголосовать за Путина на президентских выборах в марте этого года.



По полученным в ходе опроса данным, 63% респондентов поддерживают войну в Украине, 64% - расценивают войну как "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".



Институт изучения войны отмечает, что этот результат контрастирует с данными других исследований, которые показали снижение поддержки полномасштабного вторжения России в Украину.

