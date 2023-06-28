



Землетрясения в Турции нанесли ущерб примерно на 100 миллиардов долларов

По словам министра окружающей среды страны, два разрушительных землетрясения, которые произошли в Турции 6 февраля, унесли жизни более 50 000 человек в более чем дюжине городов и нанесли ущерб в размере 100 миллиардов долларов, пишет Turkish Minute



Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мехмет Ожасеки, охарактеризовавший землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5, затронувшие 11 провинций на юге и юго-востоке страны, как «самое большое бедствие», поразившее любую цивилизацию в Анатолии, сказал, что, несмотря на огромное финансовое бремя, вызванное землетрясениями, правительство намерено сдержать свои обещания, данные пострадавшим от землетрясения в регионе.



Замечания министра прозвучали во время празднования с членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам в центральной провинции Кайсери в среду.



Президент Реджеп Тайип Эрдоган дал смелое обещание во время предвыборной кампании в мае восстановить всю зону бедствия, в которой проживало более 13 миллионов человек, к началу следующего года. Он был переизбран президентом во втором туре выборов 28 мая и, что удивительно, не потерял голосов в районе землетрясения, несмотря на то, что он и его правительство подверглись резкой критике из-за неэффективных поисково-спасательных операций и за разрешение строительства в районе. области, которые не соответствовали строительным нормам.



Ожасеки сказал, что в общей сложности 850 000 зданий, разрушенных или сильно поврежденных в результате землетрясений, нуждаются в реконструкции.

Он добавил, что 300 000 из этих зданий будут восстановлены в течение года.

