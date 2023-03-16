



Запуск легкорельсового трамвая в Тель-Авиве снова отложен

После многих задержек в прошлом месяце министр транспорта Мири Регев объявила в прошлом месяце, что легкорельсовый трамвай Тель-Авива начнет работу в День независимости 26 апреля. Однако источники, знакомые с проектом, сообщили, что эта дата запуска вызывает большие сомнения и что, по их оценке, “Красная линия” лишь частично начнет работу в мае.



Источники в отрасли говорят, что некоторые из дополнительных финансовых требований оправданы из-за задержек, но давление со стороны NTA с целью открыть линию как можно скорее привело к тому, что подрядчики ужесточили свои требования в отношении денег. Изменения в бюджете перед завершением крупных инфраструктурных проектов являются обычным явлением, но с “Красной линией” есть опасения, что эти последние соглашения не будут финальными.



Затраты на задержки с открытием линии составляют 30-50 миллионов шекелей в месяц. Поскольку в проекте участвует много компаний, каждая задержка требует выплаты компенсации подрядчикам и тем, кто работает над проектом, включая работу в ночное время и иностранных рабочих, которым необходимо продлить свое пребывание в Израиле. По словам источников в отрасли, значительная часть задержек была вызвана дефектами, обнаруженными в системе сигнализации Alstom и ее интеграции в другие системы легкорельсового транспорта.



Через две недели NTA передаст проект скоростного трамвая Red Line своему оператору Tevel, чтобы он мог начать обкаточные испытания до начала эксплуатации. Согласно планам, на первом этапе будет 10 поездов в час в каждом направлении на самом загруженном участке от станции метро “Элифелет” в Тель-Авиве до Петах-Тиквы. “Красная линия” будет охватывать три направления:

R1 из Петах-Тиквы по всей линии до Бат-Яма;

R2 из Кирьят-Арье в Бат-Ям (который не будет работать на первом этапе);

R3 из Кирьят-Арье в Элифелет.

Скоростной трамвай будет ходить каждые шесть минут на подземном участке линии. Время в пути по всему маршруту из Петах-Тиквы в Бат-Ям займет примерно 90 минут, что значительно больше, чем намеченные в проекте 60 минут.