



Легкорельсовый трамвай Тель-Авива заработает в апреле

Министр транспорта Мири Регев объявила на пресс-конференции, что красная линия легкорельсового трамвая Тель-Авива начнет работу в День независимости, 26 апреля 2023 года.



Регев сказала: "Я обсудила все вопросы, которые вызывали задержки, с NTA, и я надеюсь, что после Дня независимости Красная линия будет работать. А если нет, я ясно дала им понять, что я не буду продолжать повестку дня в том виде, в каком она есть. После Дня независимости, если вы не запустите транспорт, вы узнаете, что я планирую делать».



Красная линия легкорельсового трамвая Тель-Авива, которая проходит из Бат-Яма, Яффо и Тель-Авива через Рамат-Ган и Бнай-Брак в Петах-Тикву, должна была начать работу еще в октябре 2021 года. Компания, курирующая открытие Красной линии, предупредила, что она может начать работу не раньше июня 2023 года, но NTA не приняла ее выводы, а Министерство транспорта до сегодняшнего дня отказывалось назначать дату.



Открытие Красной линии задержалось из-за неисправности системы сигнализации. В отчете государственных контролеров, опубликованном в ноябре прошлого года, был указан ряд ошибок NTA, которые привели к задержкам, а также прогнозировалось, что линия не будет открыта в обещанный срок из-за слишком короткого времени, отведенного для процедур тестирования, что и произошло в итоге.



Репортер Channel 12 News Галь Чен заявил, что новый министр транспорта рассматривает возможность передачи проекта легкорельсового транспорта от NTA другой компании, возможно, Netivei Israel National Transport Infrastructure Co., председателем которой является Игаль Амеди, имеющий тесные связи с Мири Регев.