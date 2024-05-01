Скончался продюсер групп "Аквариум" и "Кино"
На 74-м году жизни скончался продюсер рок-групп "Аквариум" и "Кино" Андрей Тропилло.
По данным SHOT, информацию об этом подтвердила его дочь.
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По ее словам, в последние годы рок-музыкант жил в Финляндии. Дочь о смерти отца была проинформирована его соседями.
Уточняется, что тело Тропилло нашли его соседи в квартире. Это произошло 28 апреля. Причина смерти еще не установлена. Похоронят его в Финляндии.