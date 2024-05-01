



Принц Гарри вернется в Лондон: примет ли его онкобольной монарх

Больной раком король Великобритании Чарльз ІІІ может не принять у себя принца Гарри, который планирует вернуться в Лондон в начале мая.



По данным The Telegraph, монарх может быть слишком занят, чтобы встретиться с сыном.



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Уточняется, что в графике короля может не быть места для Гарри. По данным издания, даже если они все же и встретятся, то разговор будет непростым и непродолжительным на фоне того, насколько испортились их отношения после переезда принца со своей семьей в США.



Напомним, что Гарри планирует вернуться в Британию на 10-ю годовщину Игр Непокоренных. Меган Маркл с детьми его сопровождать не будет.