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За четыре дня до смерти: загадочное видео Аарона Картера
06.11.2022 16:00 Ольга Белозерова

За четыре дня до смерти: загадочное видео Аарона Картера

Информация о смерти певца Аарона Картера обрастает новыми деталями.

В сети обсуждают видео с трансляции, которую Картер вел за четыре дня до смерти. Ролик вызывает ужас и беспокойство, потому что певец на нем виден в плохом состоянии и бессвязно говорит.

Среди фраз, которые сказал Картер, можно разобрать: "Покажи мне, доверял ли ты ему когда-нибудь", "Моя мама говорила мне никогда не доверять ему". 

Как сообщает газета Marca,  Аарон Картер с 2008 года имел проблемы с законом и здоровьем из-за его пристрастия к разным видам наркотиков. В интервью Entertainment Tonight в 2019 году он рассказал, что у него были диагностированы множественные проблемы с психическим здоровьем. 

 

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