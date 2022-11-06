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Певец Аарон Картер найден мертвым в ванной
06.11.2022 11:18 Наталья Богинская

Певец Аарон Картер найден мертвым в ванной

Аарон Картер, певец и брат участника группы “Backstreet Boys” Ника Картера, умер в возрасте 34 лет, подтвердили его представители. По сообщениям американского сайта TMZ, певец был найден мертвым в ванной в своем доме, расположенном в Калифорнии.

По сообщениям полиции, в службу экстренной помощи поступил звонок о том, что мужчина утонул в ванне. Прибывшие на место следователи не обнаружили признаков насилия. Однако, причина смерти еще устанавливается.

Аарон прославился хитом ”I Want Candy и Aaron's Party” в 2000 году.

Представители погибшего сказали: “Мы очень расстроены, как и все остальные, и надеемся, что фанаты поддержат своими словами и молитвами семью Аарона”.

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