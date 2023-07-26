



ЮНЕСКО призывает к глобальному запрету смартфонов в школах

Cмартфоны должны быть запрещены в школах, чтобы решить проблемы нарушения порядка в классах, улучшить обучение и помочь защитить детей от кибербуллинга, рекомендуется в отчете агентства ООН по образованию, науке и культуре ЮНЕСКО, пишет The Guardian.



ЮНЕСКО заявило, что есть доказательства того, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано со снижением успеваемости и что много времени, проведенного за экраном, негативно влияет на эмоциональную стабильность детей.



В отчете сказано, что чрезмерное или ненадлежащее использование учениками технологий в классе и дома, будь то смартфоны, планшеты или ноутбуки, может отвлекать, мешать и иметь пагубное влияние на обучение.



Хотя технологии потенциально могут открыть возможности для обучения миллионов людей, преимущества распределяются неравномерно, и многие более бедные люди со всего мира фактически вне этого, говорится в отчете.



В нем говорится о том, что призыв к запрету смартфонов ясно дал понять, что цифровые технологии в целом, включая искусственный интеллект, всегда должны рассматриваться с точки зрения "человекоцентричного видения" образования и никогда не вытеснять личное общение с учителями.



ЮНЕСКО предостерегла политиков от бездумного использования цифровых технологий, утверждая, что их положительное влияние на результаты обучения и экономическую эффективность нельзя переоценить, а новое не всегда лучше. "Не все изменения являются прогрессом. То, что что-то можно сделать, не означает, что это нужно делать", - говорится в заключении.



В связи с тем, что все больше обучения переходит в онлайн, особенно в университетах, она призвала политиков не пренебрегать "социальным аспектом" образования, когда студенты получают очное обучение. "Те, кто призывает к усилению индивидуализации, возможно, не принимают во внимание суть образования", - сказано в сообщении.



"Цифровая революция имеет неизмеримый потенциал, но так же, как были озвучены предупреждения о том, как ее следует регулировать в обществе, такое же внимание необходимо уделить тому, как она используется в образовании", - сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.



Она добавила: "Ее использование должно быть направлено на улучшение учебного процесса и на благо учащихся и преподавателей, а не в ущерб им. Держите потребности ученика на первом месте и поддерживайте учителей. Онлайн-связи не заменят человеческого общения".



В отчете ЮНЕСКО говорится, что странам необходимо убедиться, что имеют четкие цели и принципы, чтобы цифровые технологии в образовании были полезными и позволяли избежать вреда как для здоровья отдельных учеников, так и в более широком смысле для демократии и прав человека, например, путем вторжения в неприкосновенность частной жизни и разжигания онлайн-ненависти.

