



Врач раскрыл секрет молодости Брэда Питта

Звезда Голливуда Брэд Питт сделал дорогостоящую подтяжку лица, благодаря чему выглядит моложе своего возраста.



По данным британской газеты The Mirror, такое мнение выразил врач-косметолог Джонни Беттеридж.



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Он предположил, что тайная операция обошлась Питту в сумму, превышающую 100 тысяч фунтов стерлингов.



К такому выводу он пришел, проанализировав две фотографии актера с разницей в три года. Врач считает, что сейчас Брэд выглядит значительно лучше. Также он предположил, что на восстановление после операции знаменитости понадобились несколько месяцев.