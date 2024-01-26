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Врач раскрыл секрет молодости Брэда Питта
26.01.2024 16:29 Алина Груднева

Врач раскрыл секрет молодости Брэда Питта

Звезда Голливуда Брэд Питт сделал дорогостоящую подтяжку лица, благодаря чему выглядит моложе своего возраста.

По данным британской газеты The Mirror, такое мнение выразил врач-косметолог Джонни Беттеридж.

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Он предположил, что тайная операция обошлась Питту в сумму, превышающую 100 тысяч фунтов стерлингов.

К такому выводу он пришел, проанализировав две фотографии актера с разницей в три года. Врач считает, что сейчас Брэд выглядит значительно лучше. Также он предположил, что на восстановление после операции знаменитости понадобились несколько месяцев.

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