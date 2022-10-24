



Видео: толпы приветствуют заплыв 500 ведьм

Девятый ежегодный турнир Morro Bay Witches Paddle, который прошел в субботу в Калифорнии, привлек рекордное количество зрителей за всю свою историю.



Тысячи зрителей выстроились вдоль пирсов, палуб и берега, чтобы подбодрить 400–500 участников, пересекающих воды гавани Морро-Бей на байдарках, каноэ и досках для серфинга.



По традиции гребцы стартовали с пляжа Коулман и направились в парк Tidelands, одетые в костюмы ведьм или колдунов. Турнир Witches Paddle стартовал в Морро-Бей в 2013 году, когда около 10 участников собрались, чтобы отпраздновать день рождения друзей на Хэллоуин.С тех пор популярность мероприятия неуклонно растет с каждым годом. В настоящее время такие турниры по гребле ведьм проводятся в Калифорнии и нескольких других американских штатах, а также в Мексике, Канаде, Абу-Даби и Англии.