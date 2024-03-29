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В РФ запущен процесс признания Пугачевой "иноагентом"
29.03.2024 15:47 Алина Груднева

В РФ запущен процесс признания Пугачевой "иноагентом"

Генеральная прокуратура России отправила в министерство юстиции РФ запрос о признании примадонны Аллы Пугачевой "иноагентом".

По данным кремлевского информационного агентства "РИА Новости", информацию об этом подтвердил  глава ФПБК Виталий Бородин.

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Он представил соответствующий документ, который был направлен в минюст РФ.



Ранее в РФ потребовали признать Пугачеву "иноагентом" после того, как она сказала, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Бородин на днях пообещал, что процесс будет запущен.
 

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