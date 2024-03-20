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В клинике расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон
20.03.2024 18:23 Алина Груднева

В клинике расследуют попытку кражи медицинских данных Кейт Миддлтон

В больнице, где принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию, начато расследование из-за предполагаемой попытки заполучить ее медицинские данные.

По данным ВВС, ранее в Daily Mirror появилась информация о том, что в медучреждении минимум один сотрудник пойман на попытке заполучить доступ к частным данным жены принца Уильяма.

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В клинике сообщили, что начали проверку, поскольку у них "нет места" для тех, кто подрывает доверие пациентов или коллег.

"Мы очень гордимся тем, что каждый день обеспечиваем превосходный уход и конфиденциальность нашим пациентам, доверием которых мы очень дорожим. У нас есть системы контроля за управлением информацией о пациентах, и в случае любых нарушений мы проводим расследование и предпринимаем все необходимые нормативные и дисциплинарные меры", — исполнительный директор Лондонской Клиники Эл Рассел.

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