



В итальянском городке дарят коз с одним условием

Риккардо Гулло, мэр Аликуди на Эоловом архипелаге Сицилии, представил программу “усыновления коз”. В этом маленьком городке коз больше, чем людей, в шесть раз!



Мэр городка заявил, что любой, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и оплатить “гербовый сбор” в размере 17 долларов, а дальше желающий может взять столько коз, сколько пожелает, при условии, что они вывезут их с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения.





“Любой может сделать запрос на коз, это не обязательно должен быть фермер, и нет никаких ограничений по количеству”.



Акция продлится до тех пор, пока популяция коз не придет к нормальному количеству.



“В идеале мы хотели бы, чтобы люди пытались приручить животных, а не есть их”.



Стадо коз на острове образовалось около 20 лет назад. Их привезли с целью разводить, но в конечном итоге эксперимент вышел из-под контроля, животные расплодились и одичали. Теперь они являются главной достопримечательностью острова, но это не радует жителей, ведь козы уничтожают сады и поля.

