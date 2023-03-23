



В Италии проверяют TikTok из-за опасного челленджа

Антимонопольное управление Италии во вторник объявило о расследовании в отношении ирландской компании, отвечающей за работу китайского приложения TikTok в Европе. Как пишет Rai News.



Расследование инициировали, поскольку на платформе TikTok обнаружили многочисленные видео молодых людей, принявших участие в недавнем флешмобе, связанном с созданием так называемых “французских шрамов” на лице для демонстрации физической выносливости.



Подростки не прибегали к дракам, чтобы получить гематомы на лице, а создавали их, сильно сжимая для этого кожу щек. В TikTok в рамках вирусного челленджа начали появляться многочисленные инструкции по достижению необходимого эффекта.



Видео с хештегом #scram собрало несколько десятков миллионов просмотров по всему миру. В Италии на это обратили внимание представители ювенальной юстиции. Они обращались к родителям и опекунам “контролировать социальную активность” и “поощрять диалог со своими детьми”.



“Наше тело заслуживает высочайшего уважения, и уродовать или травмировать его, чтобы выглядеть более “крутым”, не является хорошей привычкой. Гематомы, образовавшиеся на скулах во время процедуры “французский шрам”, могут сохраняться неделями и оставлять видимые следы в течение многих месяцев. Через несколько недель эта ”блажь” перестанет быть популярной, и вы все еще будете иметь признаки момента импульсивности”, — пытались объяснить правоохранители юным итальянцам.



Антимонопольный комитет Италии будет расследовать это дело, поскольку подозревает TikTok в несоблюдении установленных им правил относительно недопущения публикации ”опасного контента”, который может побуждать к самоубийству, самоповреждению и плохому питанию.



В расследовании принимает участие ирландское подразделение TikTok, отвечающее за отношения с европейскими клиентами, а также британские и итальянские подразделения, говорится в заявлении антимонопольного органа.

