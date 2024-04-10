



В Чечне запретили слишком быструю и слишком медленную музыку

Власти Чеченской Республики объявили о запрете на музыку, которую они считают слишком быстрой или медленной, ограничив темп композиций от 80 до 116 ударов в минуту.



Как сообщил министр культуры ЧР Муса Дадаев, решение это окончательное и согласовано с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщили в Министерстве культуры Чечни.



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Кроме того, по поручению Кадырова Минкульт начал проводить "огромную работу по вопросу соответствия чеченских музыкальных, вокальных, хореографических произведений чеченскому менталитету и музыкальному ритму исполняемых произведений", – цитирует Дадаева "Грозный информ".



Министр назвал необходимым "нести в народ и в будущее наших детей" культурное наследие чеченцев: "обычаи, традиции, наши адаты, нохчалла – особенности чеченского характера, в который включен весь спектр моральных, нравственных и этических норм жизни чеченцев".