



В ближайшие месяцы ожидаются интенсивные ураганы и экстремальная погода

В то время как температура океана достигла нового опасного пика, эксперты предупреждают, что беспрецедентные уровни накопленного тепла вызовут интенсивные цепные реакции, включая смертоносные ураганы и циклоны, в ближайшие месяцы.



Недавние отчеты показали, что океаны во всем мире сейчас самые теплые за всю историю наблюдений.



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Служба изменения климата ЕС Copernicus обнаружила, что температура поверхности моря была исключительно высокой на протяжении большей части 2023 и начала 2024 года.



В конце февраля 2024 года среднесуточная температура поверхности моря достигла нового абсолютного максимума - 21,09 градуса по Цельсию.



Климатолог Леон Саймонс рассказал Anadolu, что возникновение Эль-Ниньо над Тихим океаном в прошлом году привело к усилению потепления океанов и атмосферы, что спровоцировало изменения в погодных условиях.



"Поскольку весь Атлантический океан рекордно теплый, это приведет к повышению температуры, особенно в этом году в ближайшие месяцы... При таких высоких температурах ураганы могут усилиться и могут возникнуть очень сильные наводнения, как мы видели в Ливии, Греции и во многих других частях мира в прошлом году", - сказал он.



Наводнения, по его словам, вызваны увеличением количества осадков, что происходит, когда теплый воздух охлаждается при движении над сушей или особенно над возвышенностями, такими как горы.

