



В Австралии воспитательница переквалифицировалась в порно-звезду

Австралийская воспитательница из детского сада Кэти Бэмптон решила уйти из детского сада, чтобы создать совместный “бизнес” со своим мужем. Ее муж 38-летний Роб Бэмптон - взрослая звезда номер один в Австралии.



Такая резкая перемена в карьере привела к тому, что пара стала сообща зарабатывать 70 000 долларов в месяц. По сути Кэти и Роб помогают австралийцам оживить свою интимную жизнь он-лайн трансляциями, и даже проводят живые демонстрации.



Кэти вспоминает свои первые мысли о Робе, когда увидела его впервые. “Впервые я увидела Роба в Instagram, и я признаю, что осуждала его за участие в индустрии для взрослых. Можете ли вы винить меня? Каждую неделю он занимается этим с двумя-тремя разными женщинами”.



“Оглядываясь назад, я понимаю, что на многие из этих первоначальных суждений повлияли социальные условия и ожидания относительно того, как следует вести свою жизнь. Когда я лично встретила Роба в баре через общего друга и познакомилась с ним, это полностью изменило мою точку зрения. Было такое ощущение, будто я наткнулся на мужскую версию себя; это была мгновенная связь. У нас было много общих интересов и сходств, за исключением того, что он оказался взрослой звездой”.



Самым сложным моментом во всей этой семейной истории было объяснение Кэти с мамой, с друзьями и с коллегами по работе о том, кто ее избранник. Однако большинство людей нормально к этому отнеслись, потому что это были люди которые стали друзьями, потому что заслуживали доверия.

