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В Анголе “расколдовали” более 50 человек: все умерли
17.03.2024 23:30 MIGnews.com

В Анголе “расколдовали” более 50 человек: все умерли

Местный шаман в одной деревне Анголы заставил выпить травяной отвар 50 человек, которых подозревали в связях с нечистой силой.

Пить токсичный настой из трав под названием "мбулунго" народные целители вынуждают подозреваемых в колдовстве, и смерть в этом случае считается доказательством вины. 

Вера в магию распространена среди сельского населения Анголы, несмотря на активное противодействие со стороны католической церкви.

В стране нет закона, который преследует обвиняемых в колдовстве, поэтому в общинах решают проблему на свое усмотрение.
 

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