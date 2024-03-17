



В Анголе “расколдовали” более 50 человек: все умерли

Местный шаман в одной деревне Анголы заставил выпить травяной отвар 50 человек, которых подозревали в связях с нечистой силой.



Пить токсичный настой из трав под названием "мбулунго" народные целители вынуждают подозреваемых в колдовстве, и смерть в этом случае считается доказательством вины.



Вера в магию распространена среди сельского населения Анголы, несмотря на активное противодействие со стороны католической церкви.



В стране нет закона, который преследует обвиняемых в колдовстве, поэтому в общинах решают проблему на свое усмотрение.

