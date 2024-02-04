



Употребление кимчи три раза в день может уменьшить размер "пивного животика"



Употребление в пищу до трех порций кимчи в день может уменьшить количество жира в районе середины живота и, возможно, снизить риск развития диабета.



Кимчи, традиционное корейское блюдо из ферментированных овощей, уже давно связано с такими полезными свойствами, как регулирование пищеварения и укрепление памяти.



Исследование более 100 000 человек, проведенное учеными из университета Чунг Анг в Южной Корее, показало, что мужчины, съедающие три порции этого блюда в день, реже страдают от избыточного веса и имеют меньше жира на животе, который считается наиболее опасным для развития диабета 2 типа.



Предыдущие исследования показали, что бактерии, содержащиеся в кимчи, оказывают противодействие ожирению, но ученые хотели узнать, может ли регулярное употребление кимчи быть связано со снижением риска развития абдоминального и общего ожирения.



После того как исследователи учли потенциально влияющие факторы, употребление до трех ежедневных порций кимчи было связано с 11-процентным снижением распространенности избыточного веса по сравнению с менее чем одной порцией.



У мужчин употребление трех и более порций капусты кимчи было связано с 10-процентным снижением распространенности избыточного веса и 10-процентным снижением распространенности высокого уровня абдоминального жира по сравнению с менее чем одной ежедневной порцией.



У женщин употребление двух-трех порций этого вида кимчи в день на восемь процентов снижает распространенность избыточного веса, а употребление одной-двух порций в день на шесть процентов снижает распространенность высокого уровня жира на животе.



Однако переедание также оказалось вредным: по сравнению с теми, кто съедал менее одной ежедневной порции кимчи, участники, съевшие пять и более порций, весили больше, имели больший объем талии и чаще страдали от лишнего веса.