



Суровая весна в Израиле: дождь, похолодание и вероятный снег в Хермоне





По данным Израильской метеорологической службы IMS, в Израиль пришла весна, но температура все еще падает, и даже есть вероятность выпадения снега на горе Хермон.



Погода в четверг в целом колеблется от облачной до переменно-облачной. Температуры, однако, довольно низкие – больше, чем обычно для этого времени года. Кроме того, по всей стране будут дуть сильные ветры.



По всему Израилю , от севера до Негева, возможны осадки , которые могут продолжаться до ночи. По данным IMS, в районе Бейт-Джамала недалеко от Бейт-Шемеша выпало рекордное количество осадков.



В пятницу низкие весенние температуры сохранятся по всей стране, и IMS отмечает, что погода будет ниже весенней нормы.



Тем не менее, похоже, что к выходным потеплеет: в субботу температура начнет повышаться, и, ожидается, что к воскресенью значительно потеплеет.