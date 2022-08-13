



Старый бестселлер Стивена Кинга получит экранизацию

Голливудская компания Bohemia Group возьмется за экранизацию старого бестселлера Стивена Кинга "Регуляторы" (The Regulators), который писатель выпусти в 1996 году под псевдонимом Ричарда Бахмана.



Сюжет расскажет историю о восьмилетнем мальчике, который страдает аутизмом. В него вселяется древнейший демон Тек, который питается жизненной энергией людей.



Монстр будет терроризировать мирный городок, превращая жизнь местных жителей в кошмар. Стоит отметить, что сам Стивен Кинг обрадовался тому, что очередную его книгу экранизируют.



"Я в восторге от того, что увлекательная история "Регуляторов“ выйдет на экраны. Это будет круто", – сказал Кинг.