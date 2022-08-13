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Старый бестселлер Стивена Кинга получит экранизацию
13.08.2022 04:23 Александр Юзовский

Старый бестселлер Стивена Кинга получит экранизацию

Голливудская компания Bohemia Group возьмется за экранизацию старого бестселлера Стивена Кинга "Регуляторы" (The Regulators), который писатель выпусти в 1996 году под псевдонимом Ричарда Бахмана.

Сюжет расскажет историю о восьмилетнем мальчике, который страдает аутизмом. В него вселяется древнейший демон Тек, который питается жизненной энергией людей.

Монстр будет терроризировать мирный городок, превращая жизнь местных жителей в кошмар. Стоит отметить, что сам Стивен Кинг обрадовался тому, что очередную его книгу экранизируют.

"Я в восторге от того, что увлекательная история "Регуляторов“ выйдет на экраны. Это будет круто", – сказал Кинг.

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