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Слепаков в кипе исполнил новый хит: "Не русский"
08.11.2023 22:07 Алина Груднева

Слепаков в кипе исполнил новый хит: "Не русский"

Российский юморист Семен Слепаков записал новую песню под названием "Не русский".

Он исполнил композицию, надев на себя кипу. Перед этим артист пошутил, что он является израильским певцом по имени Шимон.

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Песня стала ответом на скандальную выходку на сцене прокремлевского певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем SHAMAN. На днях дронов, исполняя свой хит "Я русский" нажал на "красную ядерную кнопку".

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