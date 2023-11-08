



Слепаков в кипе исполнил новый хит: "Не русский"

Российский юморист Семен Слепаков записал новую песню под названием "Не русский".



Он исполнил композицию, надев на себя кипу. Перед этим артист пошутил, что он является израильским певцом по имени Шимон.



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Песня стала ответом на скандальную выходку на сцене прокремлевского певца Ярослава Дронова, выступающего под сценическим именем SHAMAN. На днях дронов, исполняя свой хит "Я русский" нажал на "красную ядерную кнопку".