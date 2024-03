Сказочно разбогатевший британец решил не отказываться от работы

Британец Мариус Преда, выигравший недавно в лотерею Best of the Best 500 тысяч фунтов стерлингов, решил не отказываться от своей работы.



По данным The Metro, он получил примерно в 200 раз больше денег, чем зарабатывает за год.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В течение многих лет он зарабатывал лишь 12 фунтов в час за доставку пиццы Papa John's. Сказочный выигрыш все же не повлиял на его решение все бросить и отправиться с семьей в путешествие в Румынию, о котором он так долго мечтал. Именно там мужчина жил до 2019 года, пока не переехал в Британию. Выигранные деньги мужчина положил на банковский счет.



"Мне нужно время, чтобы все обдумать, но мы хотели бы купить новый дом и поехать в отпуск. Я в полном восторге от победы и полон эмоций. Выигрыш такой суммы денег меняет жизнь, и потребуется некоторое время, чтобы это осознать", — признался Преда, который вышел на работу на следующий день после того, как выиграл в лотерею.