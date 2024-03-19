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Шакира опровергла слухи о причине разрыва отношений с Пике
19.03.2024 11:27 Алина Груднева

Шакира опровергла слухи о причине разрыва отношений с Пике

Певица Шакира опровергла слухи о том, что разрыв отношений с футболистом Жераром Пике произошел после того, как она нашла в доме банку открытого клубничного варенья, которое никто до этого не ел в доме, кроме нее.

Об этом сообщает Sunday Times.

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Долгое время ходили слухи, что она уличила бывшего мужа в измене из-за сладости. Теперь певица опровергла эти слухи.

По словам актрисы, после разрыва ей пришлось взять паузу в профессиональной деятельности.

"Долгое время я приостановила свою карьеру, чтобы быть рядом с Жераром, чтобы он мог играть в футбол", - отметила она.
 

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