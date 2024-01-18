



Секрет виляния: Ритмы мозга и собачьи хвосты

Доктор Тейлор Херш из Института психолингвистики имени Макса Планка в Нидерландах и ее соавторы изучили более 100 исследований о том, почему собаки виляют хвостом.



Все гипотезы так или иначе связаны с влиянием человека на эволюцию такого поведения.



Одна из теорий, которую исследователи называют "одомашненным ритмичным вилянием", рассказывает о том, что люди намеренно отбирали для разведения именно тех собак, которые виляли хвостом чаще других.



Виляние хвостом у четвероногих воспринимается людьми как сигнал доверия, радости или подчинения.



"Когнитивная нейронаука доказывает, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы, которые вызывают приятные реакции и ощущения”, - говорится в статье.



“Люди сознательно или бессознательно сделали собак такими, просто потому что наш мозг устроен таким образом”, - предполагают эксперты.



