Секрет виляния: Ритмы мозга и собачьи хвосты
Доктор Тейлор Херш из Института психолингвистики имени Макса Планка в Нидерландах и ее соавторы изучили более 100 исследований о том, почему собаки виляют хвостом.
Все гипотезы так или иначе связаны с влиянием человека на эволюцию такого поведения.
Одна из теорий, которую исследователи называют "одомашненным ритмичным вилянием", рассказывает о том, что люди намеренно отбирали для разведения именно тех собак, которые виляли хвостом чаще других.
Виляние хвостом у четвероногих воспринимается людьми как сигнал доверия, радости или подчинения.
"Когнитивная нейронаука доказывает, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы, которые вызывают приятные реакции и ощущения”, - говорится в статье.
“Люди сознательно или бессознательно сделали собак такими, просто потому что наш мозг устроен таким образом”, - предполагают эксперты.