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Секрет виляния: Ритмы мозга и собачьи хвосты
18.01.2024 11:08 Аркадий Бочаровский

Секрет виляния: Ритмы мозга и собачьи хвосты

Доктор Тейлор Херш из Института психолингвистики имени Макса Планка в Нидерландах и ее соавторы изучили более 100 исследований о том, почему собаки виляют хвостом.

Все гипотезы так или иначе связаны с влиянием человека на эволюцию такого поведения.

Одна из теорий, которую исследователи называют "одомашненным ритмичным вилянием", рассказывает о том, что люди намеренно отбирали для разведения именно тех собак, которые виляли хвостом чаще других.

Виляние хвостом у четвероногих воспринимается людьми как сигнал доверия, радости или подчинения.

"Когнитивная нейронаука доказывает, что человеческий мозг предпочитает ритмичные стимулы, которые вызывают приятные реакции и ощущения”, - говорится в статье.

“Люди сознательно или бессознательно сделали собак такими, просто потому что наш мозг устроен таким образом”, - предполагают эксперты.

 

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