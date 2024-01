Принц Гарри отозвал иск о клевете против издателя Mail on Sunday

Принц Гарри отозвал свой иск о клевете к издательству Mail on Sunday, сообщает Associated Newspapers.



39-летний герцог подал иск в связи со статьей о его мерах безопасности, финансируемых государством, во время визита в Великобританию после ухода с поста высокопоставленного монарха.



В статье на сайте Daily Mail газета сообщила, что он "отказался от своего дела" за несколько часов до истечения срока подачи иска.



В статье говорилось, что принц будет отвечать за судебные издержки издательства в размере 250 000 фунтов стерлингов.



В статье Mail on Sunday, опубликованной в феврале 2022 года, сообщалось о судебном иске принца к Министерству внутренних дел по поводу изменений в его финансируемой государством безопасности.