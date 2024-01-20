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Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали первые шаги сына
20.01.2024 01:26 Алина Груднева

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали первые шаги сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали первые самостоятельные шаги своего сына Арчи, которому в этом году исполнится уже пять лет.

Парочка старается держать жизнь семьи под грифом секретности, но этот знаменательный момент все же решилась показать.

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Гарри и Меган показали, как Арчи впервые встал на ноги. Также они продемонстрировали прогулки с ним по территории дома в Калифорнии, принадлежащего голливудскому продюсеру Тайлеру Перри, где семья жила сразу после переезда в США.

Малыш на видео бегает со своими родителями и питомцами по траве и побережью.

@queendianaspncer my precious little prince <3 #princearchie #princearchieedit #meghanmarkle #meghanmarkleedit #princeharry #princeharryedit ♬ som original - daisy

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