



Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали первые шаги сына

Принц Гарри и Меган Маркл показали первые самостоятельные шаги своего сына Арчи, которому в этом году исполнится уже пять лет.



Парочка старается держать жизнь семьи под грифом секретности, но этот знаменательный момент все же решилась показать.



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Гарри и Меган показали, как Арчи впервые встал на ноги. Также они продемонстрировали прогулки с ним по территории дома в Калифорнии, принадлежащего голливудскому продюсеру Тайлеру Перри, где семья жила сразу после переезда в США.



Малыш на видео бегает со своими родителями и питомцами по траве и побережью.