



Премьер Британии и президент США обсудят подрыв Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Москва будет нести ответственность за крупнейшую атаку на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, если выяснится причастность России, передает Sky News.



Глава правительства отправился в США на свою четвертую встречу с американским президентом Джо Байденом за последние несколько месяцев. Во время переговоров будут обсуждаться события в Украине, а также вопросы помощи.



По словам Сунака, спецслужбам еще предстоит выяснить, кто стоит за "ужасным нападением" на Каховскую ГЭС.



"Если это сделано преднамеренно, то это будет, я думаю, крупнейшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны", - подчеркнул премьер.



Сунак также сообщил, что Великобритания немедленно отреагировала на это нападение, предложив гуманитарную помощь.



"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста для реагирования в подобных ситуациях. И теперь организации могут привлекать эти ресурсы на гуманитарную помощь и эвакуацию районах бедствия", - подітожил глава британского правительства.



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