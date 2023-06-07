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Премьер Британии и президент США обсудят подрыв Каховской ГЭС
07.06.2023 11:09 Дара Киевская

Премьер Британии и президент США обсудят подрыв Каховской ГЭС

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Москва будет нести ответственность за крупнейшую атаку на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны, если выяснится причастность России, передает Sky News.

Глава правительства отправился в США на свою четвертую встречу с американским президентом Джо Байденом за последние несколько месяцев. Во время переговоров будут обсуждаться события в Украине, а также вопросы помощи.

По словам Сунака, спецслужбам еще предстоит выяснить, кто стоит за "ужасным нападением" на Каховскую ГЭС.

"Если это сделано преднамеренно, то это будет, я думаю, крупнейшее нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны. Атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны", - подчеркнул премьер.

Сунак также сообщил, что Великобритания немедленно отреагировала на это нападение, предложив гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста для реагирования в подобных ситуациях. И теперь организации могут привлекать эти ресурсы на гуманитарную помощь и эвакуацию районах бедствия", -  подітожил глава британского правительства.

Как сообщал Mignews.ua, украинцы помогли Австрии повысить показатели числа населения.
 

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